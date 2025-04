Dostu ulduz futbolçunu Türkiyə nəhənginə aparır - İlin transferi

"Qalatasaray" Kevin De Bruyneni transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Belçika millisində Mertensin yaxın dostu olan dünyaca məşhur yarımmüdafiəçinin bu transferdə rol oynaya biləcəyi irəli sürülüb. Məlumata görə, futbolçunun “Mançester Siti” ilə müqaviləsi mövsümün sonunda yekunlaşır. Bildirilir ki, Kevin De Bruyne “Mançester Siti”dən ayrılmağa qərar verib. Qeyd edək ki, 2015-ci ildən “Mançester Siti”də 415 oyunda iştirak edən Kevin De Bruyne, 107 qol və 177 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

Məlumata görə, "Qalatasaray" “Sauthempton”un futbolçusu Kayl Uoker-Pitersi də transfer etmək istəyir. İngilis sağ cinah müdafiəçisi həm müdafiə, həm də hücumda uğurlu oynayır.

