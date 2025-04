Peres Ançelotti ilə bağlı fikrini dəyişdirdi

“Real Madrid”in məşqçisi Karlo Ançelotti klubdan ayrılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ançelottinin Braziliya millisi ilə razılıq əldə etdiyi bildirilir. İddialara görə, Braziliya Futbol Konfederasiyasının nümayəndəsi Diego Fernandes Ançelotti ilə görüşüb. Ançelotti Braziliya millisini çalışdırmağı qəbul edib. Lakin Ançelottinin mövsümün sonunda və ya klublar arasında keçiriləcək dünya çempionatından sonra “Real”dan ayrılacağı barədə məlumat verilməyib.

Bildirilir ki, Braziliya millisi Ançelottinin mövsümün sonunda milliyə rəhbərlik etməsini istəyir. İddia edilir ki, İspaniya kubokunun finalındakı məğlubiyyətdən sonra “Real” rəhbərliyi yeni məşqçi ilə çalışmaq barədə qərar verib. Bundan əvvəl, Ançelottinin mövsümü kubokla yekunlaşdıracağı təqdirdə klubda qala biləcəyi irəli sürülmüşdü.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.