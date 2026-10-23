Marsda insanların qida ehtiyacını ödəmək üçün on minlərlə cırcır böcəyinin yetişdirilməsi mümkün variantlardan biri kimi nəzərdən keçirilir.
Metbuat.az xəbər verir ki, alimlər uzunmüddətli kosmik missiyalarda zülal ehtiyacını qarşılamaq üçün alternativ qida mənbələri axtarırlar. Bildirilir ki, Yer üzündən davamlı ərzaq daşınması çətin olduğundan Marsda müstəqil qida istehsalı sistemlərinin qurulması vacib sayılır. NASA və Kanada Kosmik Agentliyi də kosmosda qida istehsalına dair müxtəlif layihələri dəstəkləyir. Məlumata görə, Beynəlxalq Kosmik Stansiyada kahı, turp və bibər kimi bitkilərin yetişdirilməsi artıq mümkün olub. Lakin bitkilərin təhlükəsiz yetişdirilməsi, su və enerji ehtiyatlarından səmərəli istifadə müəyyən çətinliklər yaradır.
Balıq yetişdirilməsi və mikroalqlər də alternativ qida mənbələri arasında yer alır. Cırcır böcəkləri isə az sahədə yetişdirilə bilməsi və zülalla zəngin olması səbəbindən diqqət çəkir. Bununla belə, onların Marsda geniş miqyasda yetişdirilməsi hələ təsdiqlənmiş plan deyil.