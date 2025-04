Adı "Real"la hallanan Halaand barədə transfer iddiası

“Mançester Siti”nin hücumçu Erlinq Haalandla imzaladığı yeni 9,5 illik müqavilə ilə bağlı maraqlı detal üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Haalandın yeni müqaviləsində sərbəst qalma maddəsinin olduğu məlum olub. Bu barədə tanınmış insayder Fabrizio Romano məlumat verib. Adı "Real Madrid"lə hallanan Erlinq Haalandın müqaviləsindəki sərbəst qalma maddəsinin olması müzakirələrə səbəb olub. Bundan əvvəlki xəbərlərdə Haalandın müqaviləsində sərbəst qalma maddəsinin olmadığı iddia edilmişdi. Bununla belə müqaviləyə görə, Haalandın sərbəst qalma maddəsi hazırda aktiv deyil. İnsayder Fabrizio Romanonun sözlərinə görə, Haaland 2024-25 və 2025-26 mövsümlərinin sonunda komandadan ayrıla bilməz. Erlinq Haalandın agenti Rafaela Pimenta ulduz hücumçunun müqaviləsindəki bəndlə bağlı suala, "Sərbəst qalma bəndi? Mən heç vaxt müqavilələri şərh etmirəm" - deyə cavab verib.

İndiyədək “Mançester Siti” ilə 138 oyun keçirən Erlinq Haaland 120 qol və 20 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.