Böyük gəlir əldə edəcək 4 bürc - Cibləri pul ilə dolacaq

Bu həftə pul və maddi rifah məsələlərində bəzi əlamətlər üçün xüsusilə uğurlu olacaq.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, maliyyə uğuru gəlirli təkliflər, gözlənilməz gəlir, artan gəlir və ya uğurlu sövdələşmələr vasitəsilə özünü göstərə bilər.

Buğa

Bu həftə öz qabiliyyətlərinizdə və seçdiyiniz yolda əminlik hiss edəcəksiniz. Səyləriniz və ya uğurlu investisiyanız hesabına gəlirdə artım ola bilər. Vəziyyətlər elə inkişaf edəcək ki, maliyyə işləriniz güclənməyə başlayacaq. Praktik yanaşmanız və səbriniz əla nəticələr verəcəkdir.

Xərçəng

Maliyyə şansı sizə kənar dəstək və ya gözlənilməz bonus vasitəsilə gələ bilər. Kollektiv layihələr və ya köhnə tanışların köməyi xüsusilə uğurlu olacaq. Emosional intuisiyanız sizə maksimum fayda əldə etmək üçün səylərinizi hara cəmləyəcəyinizi söyləyəcək.

Tərəzi

Sizin üçün həftə sərfəli müqavilələr, uğurlu sövdələşmələr və ya layiqli əməkhaqqı gətirən işlərin həcminin artması vəd edir. Balans tapmaq və düzgün razılaşmalar etmək bacarığınız həlledici rol oynayacaq. Yeni imkanlara açıq olun - onlar gözlənilməz mənbələrdən gələ bilər.

Oğlaq

İntizamınız və strateji düşüncəniz bu həftə yaxşı nəticə verəcək. Karyeranızda əhəmiyyətli irəliləyiş və ya maliyyə vəziyyətinizi gücləndirəcək layihənin başa çatması mümkündür. İndi möhkəmlik və başladığınız işi başa çatdırmaq qabiliyyətini nümayiş etdirmək vaxtıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.