Çinli jurnalistin prezidentə bəhs etdiyi tələbə danışdı - VİDEO

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Baku TV-nin "Yeni bir səhər" verilişində Prezident İlham Əliyevin Pekində Çinin CGTN (China Global Television Network) telekanalına müsahibəsi zamanı jurnalistin dövlət başçısına "Əslində, mən Çinə "Kəmər və yol" vasitəsilə yay düşərgəsinə gələn və burada qalan gənc insan tanıyıram. O, fəlsəfə doktoru dərəcəsinə yiyələnmək üçün təhsil alır, özü üçün yeni gələcək qurur" deyərək haqqında bəhs etdiyi gənc - Tağı Məmmədov deyib.

O, verilişdə fərdi inkişaf yolundan bəhs edib.

"Mənim hekayəm 2019-cu ildə Çində "Bir kəmər, bir yol" layihəsi ilə yay məktəbində iştirak etməyimlə başladı. Çinə gedəndən sonra oranı sevməyə başladım. Daha sonra Azərbaycana dönəndə söz verdim ki, yenidən Çinə qayıdacağam. Çünki orada özüm üçün gələcək gördüm. 2022-ci ildə Xəzər Universitetini bitirəndən sonra dövlət təqaüd proqramı ilə Pekin Texnologiya İnstitutuna qəbul oldum. Hazırda isə Çinin Jiangsu Universitetində idarəetmə elmi üzrə doktorantura təhsili alıram. 2019-cu ildə yay məktəbinə gedən zaman hər kəs mənə "Çində nə var?!" deyirdi. O zamanlar Pekində cəmi 20 azərbaycanlı tələbə var idi. İndi isə sevindirici haldır ki, sayımız 60 nəfəri keçib. Çinlilər bizim haqqımızda kifayət qədər məlumata sahib deyillər.

Amma Prezident İlham Əliyevin son səfəri ölkəmizin tanınmasına gətirib çıxardı", - Tağı Məmmədov söyləyib.

