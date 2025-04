Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Ukraynada danışıqlar və həll yolu üçün atılması lazım olan addımları açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Braziliya mətbuatına açıqlamasında bildirib ki, Ukrayna böhranının həlli üçün Krımın, eləcə də qondarma Donetsk və Luqansk Xalq Respublikalarının, Xerson və Zaporojya vilayətlərinin beynəlxalq səviyyədə Rusiya ərazisi kimi tanınması vacibdir. Lavrovun sözlərinə görə, danışıqların bərpası üçün Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski danışıqlara qoyduğu qadağanı ləğv etməlidir. Rusiyanın danışıqlara açıq olduğunu vurğulayan Lavrov "Ancaq top bizim tərəfimizdə deyil. Kiyev hazırda danışıqlar aparmaq qabiliyyətini nümayiş etdirməyən tərəfdir” - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski 2022-ci ildə indiki Rusiya administrasiyası ilə danışıqları qadağan edən fərman imzalayıb. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov bildirib ki, Ukrayna danışıqlarda istəkli və səmimidirsə, Kiyev Rusiya ilə danışıqlara maneələri hüquqi yolla aradan qaldırmaq üçün addımlar atmalıdır.

