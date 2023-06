AZTV-nin efirində Makrona sərt sözlər: "Sənin işin gücün yoxdur?" - VİDEO

Azərbaycan Televiziyasının efirində Fransanın Ermənistana dəstəyi kəskin tənqid olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Həftə" verilişində danışan Rövşən Məmmədov qeyd edib ki, mətbuata sızdırılan məlumata görə, Fransanın dəstəyi ilə Hindistan Ermənistana özüyeriyən artilleriya tədarükü edəcək:

"Fransanın erməni diasporu prezident Makronun birbaşa razılığı və xeyir-duası ilə maliyyələşməni öz üzərinə götürüb. Məsələnin gizlədilməsi üçün silahların birbaşa İrəvana deyil, əvvəlcə İrana sonra isə quru yolla Ermənistana gətirilməsi planlaşdırılır. Fransa əvvəlcə bu məlumatların yalan olduğunu deməyə çalışsa da, Makronun diqqətinə çatdırırıq ki, Fransanın Ermənistanın silah yardımı barədə məlumatları bizim mediadan əvvəl, Avropa mətbuatında yer alıb. İnanmırsan, bax".

O qeyd edib ki, Makron bir tərəfdən Ukraynaya dəstəyini ifadə etsə də, digər tərəfdən Rusiya ilə gizli danışıqlar aparır.

"Sənin işin gücün yoxdur, Makron? Olmayan beynini, Avropada ən çox korrupsiya uğramış hakimiyyət kimi ad qazandırdığın Fransanın daxili işlərinə niyə yönəltmirsən?"

Daha ətraflı süjetdə:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.