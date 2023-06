Xırdalan şəhər 9 saylı tam orta məktəbindən yayılan görüntülər sosial şəbəkələrdə müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Əlifba" bayramında müəllimə qızıl bilərzik hədiyyə edilib. Hadisə sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən tənqid edilib.

Qeyd edək ki, ötən gün Xırdalan şəhərində yerləşən digər məktəbdən də oxşargörüntülər yayılmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.