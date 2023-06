“Baykar” şirkətinin texniki direktoru Səlcuq Bayraktar 15 iyun - Milli Qurtuluş Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bu barədə tviterdə yazıb.

S.Bayraktar Azərbaycanın xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin “Azərbaycan-Türkiyə” şeirindən sitat gətirib:

"Birdir bizim hər halımız,

Sevincimiz, məlalımız,

Bayraqlarda hilalımız,

Azərbaycan, Türkiyə.

Can Azərbaycanın 15 iyun - Milli Qurtuluş Gününü təbrik edirəm”.

