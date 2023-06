Xəbər verdiyimiz kimi, Abşeron rayon sakini, 1987-ci il təvəllüdlü Minayə Rasim qızı Nuriyeva iyunun 8-də Xırdalan şəhərində yerləşən Heydər Əliyev adına parkdakı karuseldən yıxılaraq dünyasını dəyişib.

Metbuat.az bildirir ki, parkda gənc qadının vəfat etdiyi hissəyə qərənfillər düzülüb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

