Noyabrın sonu “böyük pul sürprizi” əldə edəcək 2 BÜRC

Astroloqlar ayın sonuna qədər kimin şanslı olacağını açıqlayıblar.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Kainat iki bürc üçün maliyyə axını açacaq. Dekabrın əvvəlinə qədər şanslı olanlar “böyük pul sürprizi” əldə edəcəklər.

Dolça

Noyabrın 19-da çevrilmə planeti olan Pluton Dolça bürcünə daxil olub. Astroloqlar xəbərdarlıq edir ki, bu bürcün nümayəndələri bir neçə vacib qərar qəbul etməli olacaqlar: “Bir çox suallar beyninizdən keçir. Davam etməliyəm, davam etməliyəm? Bu mənim adamımdır? Bu mənim işimdir? Bununla belə, tezliklə hər şey aydınlaşacaq,

Dolça hadisələrin gedişatını yaxşılığa doğru dəyişdirəcək vacib və düzgün seçim edəcək. Karyera nərdivanını yüksəltmək üçün gözlənilməz məsləhətlər və kömək çox faydalı olacaq, digər insanlardan kömək istəməkdən çəkinməyin.

Dolçalar hansı istiqamətə gedəcəyinizi bilirsiniz. Məqsədlərinizə çatmaq üçün cəsarətlə hərəkət edin. Noyabrın ikinci yarısı siz qələbə gətirəcək, bütün planlar mütləq yerinə yetiriləcək.

Xərçəng

Son zamanlar Mars Xərçəng bürcündədir, bu bürcün nümayəndələri üçün çətin olub. İndi o, Şir bürcünə keçir, rahatlıq gəlir. Xərçəngin noyabr kartı Qüllədir. Ancaq qorxmayın, bu vəziyyətdə o, dəyişiklik vəd edir. Qüllənin yıxılması Xərçəngi irəliləməyə və dəyişikliklərə müsbət münasibətlə baxmağa təşviq edir.

Noyabr ayında Kainatın özü Xərçəngin tərəfinə keçəcək. Noyabrın 1-dən Əqrəb bürcündə Xərçəng bürcünün beşinci evində meydana gələn yeni ay sayəsində yeni imkanlar açılır və hər şeyi dəyişdirmək şansı var.

Siz öz ideyalarınızı həyata keçirə və özünüz üçün tamamilə yeni bir gəlir mənbəyi yarada bilərsiniz. Xərçəng Merkuri indi gündəlik işlərin, ə məsuliyyətlərin altıncı evindədir, buna görə də qış başlamazdan əvvəl onların məqsədi budur.

Noyabrın sonu Xərçənglərə karyeralarında irəliləməyə və karyeralarında sabitlik əldə etməyə kömək edəcək. Və astroloqlar hesab edir ki, onlar daha aktiv və məhsuldar olmaq üçün bir yol tapa bilərlər.

