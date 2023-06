Bu gün Kəlbəcər rayonunun Başlıbel kəndində vəfat edən tanınmış jurnalist, “Moderator.az” saytının baş redaktoru Zülfüqar Hüseynzadə dəfn edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə mərhumun dostları məlumat yayıb.

Bildirilib ki, onun nəşi Bərdə rayonunun Əliyanlı kəndində, doğmalarının yanında torpağa tapşırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.