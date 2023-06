Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı tərəflər arasında növbəti görüşün keçirilməsi planlaşdırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüşün vaxtı və yeri hələlik bilinmir.

Tərəflər arasında görüşün iki ölkənin sərhədində keçirilməsi də mümkündür.

