Fəaliyyətini bərpa edən sərhəd-buraxılış məntəqəsindən görüntülər - VİDEO

Qarabağın erməni əhalisinin Laçın sərhəd-buraxılış məntəqəsindən maneəsiz keçir.



Metbuat.az xəbər verir ki, teleqram kanallarında yayılan görüntülərdə erməni sakinlərin Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında yaradılmış sərhəd-buraxılış məntəqəsindən sərbəst keçidinə imkan yaradıldığı görünür.

Xatırladaq ki, iyunun 15-i saat 08:45-də Ermənistan Respublikası ərazisindən açılmış atəş nəticəsində Laçın dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsində xidmət aparan Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçusu yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.