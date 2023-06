“Moskva atəşkəsin pozulması hallarının artmasından narahatdır”

“Moskva Qarabağda atəşkəs rejiminin tez-tez pozulmasından narahatdır. Biz tərəfləri məsələlərin sülh və diplomatik yolla həllinə çağırırıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu brifinq zamanı Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova deyib.

Diplomat qeyd edib ki, Rusiya Federasiyası sülhməramlıları ilə birlikdə tərəfləri təmkinli olmağa və mübahisəli məsələlərin dinc, siyasi və diplomatik yolla həllinə çağırır:

“Rusiyanın rolu sənədləşdirilmişdir, bunda Ermənistan və Azərbaycanın imzası var. Bunu Rusiya tərəfi də təsdiqləyib”.

