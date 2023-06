Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidanla Yunanıstanın xarici işlər naziri Yorqo Gerapetritis arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az Türkiyə KİV-inə istinadən xəbər verir ki, o, yunan həmkarını xarici işlər naziri təyin olunması münasibətilə təbrik edib.

Hər iki nazir iki ölkə arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılması istiqamətində birgə fəaliyyət göstərmək barədə razılığa gəliblər.

