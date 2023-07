Xalq artisti Emin Ağalarov Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın qızı Əminə ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni paylaşdığı şəklə "Mənim balaca şahzadəm, Əminə" sözlərini yazaraq, ürək emojisi qoyub.

Həmin fotonu təqdim edirik:

