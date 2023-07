Azərbaycan qeyri-neft ixracını 21 % artırıb

Bu ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycan 1,8 milyard ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft məhsulları ixrac edib.

Metbuat.az "Report"a istinadən bildirir ki, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzindən bildirilib.

Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20,6 % çoxdur.

Təkcə iyunda isə qeyri-neft ixracının dəyəri 459,9 milyon ABŞ dolları olub.

Xatırladaq ki, 2022-ci ildə Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 2021-ci illə müqayisədə 12,3 % artaraq 3 milyard 47,67 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

