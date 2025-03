Baş ağrılarını yox edən 5 qoxu

Baş ağrısı və miqren xəstələri olanlar qoxuların gücündən yararlana bilərlər.



Metbuat.az Medicina.az-a istinadən təqdim edir:

1. Nanə yağı

Tərkibindəki mentol sayəsində damarları genişləndirərək rahatlaşdırır.

Gicgahlara çəkə və ya qoxuya bilərsiniz.

2. Lavanda yağı

Sakitləşdirici və əzələ rahatladıcı təsir göstərir.

Yastığa bir neçə damcı damlaya bilərsiniz.

3. Evkalipt yağı

Sinusları açaraq baş ağrılarını aradan qaldırır.

4. Limon ətri

Stressdən yaranan miqren və baş ağrılarını yox edir.

Suya bir neçə damcı limon yağı əlavə edərək ətirlənə bilər.

5. Çobanyastığı ətri

Sakitləşdirici və iltihab əleyhinə təsirlərə malikdir.

Çayı dəmləyib içmək və ya qoxulamaq olar.

