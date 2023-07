Əhaliyə ödəniləcək bütün növ müavinətlərin tarixləri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bölgələr üzrə əmək pensiyalarının 14 iyul tarixində ödənilməsi, müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının isə 25 iyul tarixində ödənilməsi nəzərdə tutulub.

Qeyd edək ki, dünən Bakı və Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu üzrə iyul ayının pensiyaları ödənilib.

