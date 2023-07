MİQ imtahanı üçün vakant yerlərin sayı AÇIQLANDI

Müəllimlərin işə qəbulu imtahanının təşkilində məqsəd vakant yerlərin tam dolmasıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İnsan Resursları Mərkəzinin direktoru Nurlan İsmayılbəyli müəllimlərin işə qəbulu ilə bağlı brifinqdə deyib. O bildirib ki, buna baxmayaraq, vakant yerləri seçdiyi halda sonradan imtina edən namizdələr də olur, bu isə həmin məktəblərdə vakant yerlərin boş qalmasına səbəb olur:

"Biz bildirmək istəyirik ki, müəllimlər kifayət qədər bal topladıqdan sonra seçdikləri vakant yer üzrə işləməyəcəklərsə, seçim etməsinlər. Hazırda 9000-dən vakant yer var. Vakant yerlər davam edir. 8 müxtəlif vakant yer seçmək imkanı olacaq".

