Cari ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycanda 975,5 kq qızıl, 1 ton 841,3 kq isə gümüş istehsal edilib.

Metbuat.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, 2022-ci ilin I yarımili ilə müqayisədə qızıl istehsalı 29,6%, gümüş istehsalı isə 42,5% azalıb.

Qeyd edək ki, 2023-cü il iyul ayının 1-nə 352,2 kq gümüş, 101,9 kq isə qızıl hazır məhsul ehtiyatı yaranıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.