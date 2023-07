İsrailin müdafiə naziri Şəhidlər xiyabanı və Albert Aqarunovun məzarını ziyarət edib

Bakıda səfərdə olan İsrail Dövlətinin müdafiə naziri Yoav Qallantın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Şəhidlər xiyabanına gələrək ölkəmizin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş qəhrəman Vətən övladlarının, həmçinin Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Albert Aqarunovun məzarlarını ziyarət edib və üzərinə gül dəstələri düzüblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatında deyilir.

Nümayəndə heyəti tərəfindən məzarların üzərinə gül dəstələri düzülüb. “Əbədi məşəl” abidəsi önünə əklil qoyulub.

