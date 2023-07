Yağışlı havalarda qəsdən su sıçratmağa görə qanunvericilikdə cərimə nəzərədə tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 342.1.5- ci maddəsində su və ya palçığın yolda piyadalara, binalara və nəqliyyat vasitələrinə qəsdən sıçradılmasına görə sürücüyə 40 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulub.

