Axşamdan başlayan güclü yağış paytaxtın bəzi yollarında nəqliyyatın hərəkətində maneə yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.