Tanınmış aparıcı Çinarə Əliyevanın toy mərasimi baş tutub.

Metbuat.az bildirir ki, paytaxt restoranlarından birində keçirilən məclisdə şou-biznes nümayəndələri də iştirak ediblər.

Gecədən görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb.

Qeyd edək ki, cütlüyün nişanı bu ilin fevralında olub.

