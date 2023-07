Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinə yeni müavin təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, general-leytenant Rəsul Tağıyev DSX rəisinin şəxsi heyətlə iş üzrə müavini vəzifəsinə təyinat alıb.

Qeyd edək ki, Rəsul Tağıyev bundan əvvəl DSX Çevik Hərəkət Qüvvələrinin komandanı olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.