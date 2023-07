Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan bu gün mətbuat konfransında bir sıra açıqlamalar verib.

Metbuat.az "Sputnik Ermənistan"a istinadən xəbər verir ki, o açıqlamasında Azərbaycan və Ermənistanın bir-birinə etimad etmədiyini deyib:

"Bakı danışıqlar masası arxasında heç vaxt Qarabağ ermənilərinin hüquq və təhlükəsizliyini müzakirə etməkdən imtina etməyib. Ermənistan və Azərbaycan bir-birinə etibar etmir. Bu vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün addımlar atılmalıdır".

