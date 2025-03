Qadın prokuror ağır qəzaya düşdü - FOTO

Xızının prokuroru yol qəzasına düşməsi ilə bağlı araşdırma aparılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, bu gün səhər saat 09 radələrində Xızı rayonu ərazisində “Niva” və “Toyota Camry” markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Hadisə nəticəsində hər iki avtomobilin sürücüsü, o cümlədən “Toyota Camry” markalı avtomobilin içərisində sərnişin qismində olmuş Xızı rayon prokuroru Xəyalə Aslanova müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb.

Zərərçəkmiş şəxslərin vəziyyəti qənaətbəxşdir və hazırda xəstəxanada müalicələri davam etdirilir.

***

Faktla bağlı Siyəzən Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır. Xızının prokuroru yol qəzasına düşüb.

Metbuat.az Report-a xəbər verir ki, "Toyota” markalı avtomibillə “Niva” markalı avtomobillə toqquşub.

"Toyota" markalı avtomobildə olan rayon prokuroru Aslanova Xəyalə Əlyəsə qəza nəticəsində xəsarət alıb.

Hazırda Xəyalə Aslanova və qəzada zərərçəkən şəxslər Sumqayıt şəhər Xəstəxanasına yerləşdirilib. Hazırda onun vəziyyəti qənaetbəxş hesab olunur, müalicəsi davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.