Pakistanın Bəlucistan bölgəsində sərhədçiləri daşıyan avtobus karvanına hücum olub.

Metbuat.az Pakistan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində azı 12 hərbçi həlak olub, daha 26 nəfər yaralanıb.

Hazırda Rakşani Mill rayonunda intensiv atışma ilə davam etdiyi bildirilir.

