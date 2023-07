Az bal toplayan abituriyentlərə sevindirici xəbər - VİDEO

"Bu il ali təhsil müəssisələrinin bakalavr pilləsi üzrə plan yerləri kəskin şəkildə artıb. Ötən il bu rəqəm 51 min idisə, bu il bu rəqəm 60 min olacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu təhsil eksperti Kamran Əsədov "Xəzər Xəbər"ə müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə, bu hal keçid ballarının aşağı düşməsinə şərait yaradacaq.

Ekspert deyib ki, bu il dövlət sifarişli plan yerlərinin sayı da artıb. Bu səbəbdən az bal toplayanların ödənişsiz oxumaq imkanı yüksəkdir. Kamran Əsədov bildirir ki, ixtisasların keçid ballarında ciddi artım gözlənilmir.

Qeyd edək ki, ixtisas seçiminin avqustun ilk 10 günlüyündə başlayacağı gözlənilir.

Dövlət İmtahan Mərkəzindən isə bildirildi ki, bu il müsabiqə şərtlərində heç bir dəyişiklik nəzərdə tutulmayıb.

Mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik:

