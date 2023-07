Bürcə görə ideal peşə: Pul qazanmaq onlar üçün asandır

Yaxşı iş seçmək nəinki az-çox layiqli həyat səviyyəsini təmin etmək üçün zərurətdir, həm də şəxsi bacarıqları inkişaf etdirmək imkanıdır.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, peşə və iş fərqli anlayışlardır, lakin onların hər biri təkcə pul deyil, həm də zövq gətirə bilər.

Qoç

Bürc dairəsinin alovlu nümayəndələri həyatlarını hərəkətsiz, ünsiyyətsiz və fəaliyyətsiz təsəvvür edə bilməzlər. Həm əl, həm də zehni əmək onlara uyğun gəlir, əsas odur ki, yerində oturmasın. Həm də bürcün bu nümayəndəsi istənilən böhrandan çıxmaqda əladır, problemləri həll edə bilir.

Qoç üçün uğurlu peşə: inşaatçı, idmançı, rəssam, böhran meneceri, sahibkar.

Buğa

Bürcün yer üzündəki nümayəndəsi hər kəsi istiləşdirə və qidalandıra bilər, çünki o, ana təbiətin enerjisi ilə doludur. Buğa necə toplamağı, çoxaltmağı və qənaət etməyi bilir və sevir. Bürc dairəsində ard-arda ikinci olan Buğa səbirli və pedantikdir - pulu səpələmirlər və heç vaxt kreditlə yaşamırlar.

Buğa üçün uğurlu peşə: tacir, bank işçisi, merçendayzer, fermer, sənətkar, sahibkar.

Əkizlər

Hava elementi işarənin bu nümayəndəsinə kainatın istənilən küncünə nüfuz etməyə kömək edir. Əkizlər çevik və maraqlıdırlar, ayağa qalxmaq asandır, həqiqətən ünsiyyət qurmağa ehtiyac duyurlar. Onlar məlumatı yaxşı mənimsəyir, buna görə də intellektual iş onlar üçün fiziki işdən daha vacibdir. Əkizlər üçün şəxsi münasibətlərin incəliklərinə varmadan insanlarla ortaq dil tapmaq çox asandır.

Əkizlər üçün uğurlu peşə: səyahət bələdçisi, satıcı, administrator, satış meneceri, tərcüməçi.

Xərçəng

Xərçənglər insanları bir-birindən yaxşı ayıra bilirlər, buna görə də su elementinin bütün nümayəndələri arasında ən dərin və həssas hesab olunurlar. Xərçənglərə təzyiq göstərmək qətiyyən mümkün deyil, onlar tənqidi kəskin şəkildə qəbul edirlər və onlar da uzun müddət səbəb və nəticələri araşdıra bilirlər. Bu cür xüsusiyyətlərə baxmayaraq, Xərçənglər insanları tez bir zamanda qazanır və əlaqə qurmağı bilirlər.

Xərçəng üçün uğurlu peşə: fermer, işə qəbul üzrə menecer, pedaqoq, bitki baxımı üzrə mütəxəssis, otel biznesi işçisi.

Şir

Qürurlu, ekssentrik və cazibədar Şirlər bürc kainatının mərkəzidir. Onlar üçün birinci olmaq çox vacibdir və tərif və alqış xatirinə Şirlər hər şeyə hazırdırlar. Bu yanaşma onlara gənclik illərində karyeralarında görünməmiş yüksəkliklərə çatmağa kömək edir. Bir qayda olaraq, işarənin bu nümayəndələri özləri üçün "xalq üçün görə biləcəkləri" bir iş seçirlər.

Şir bürcü üçün uğurlu peşə: tədbir təşkilatçısı, jurnalist, sahibkar, aparıcı, animator.

Qız bürcü

Rasionallıq Qız bürcünü ən yaxşı təsvir edən sözdür. Bu insanlar həmişə məntiqi və sağlam düşüncəni rəhbər tutur, işə sistemli yanaşırlar. Qızlar strategiya üzərində düşünməyi və plana dəqiq əməl etməyi bilirlər. Həm də analitik düşüncə tərzinə malikdirlər, tapşırıqları yaxşı qururlar və işə məsuliyyətli münasibəti ilə məşhurdurlar.

Qız bürcü üçün uğurlu peşə: administrator, menecer, satış üzrə məslətçi, menecer köməkçisi, logistik

Tərəzi

Harmonik və balanslı Tərəzilər münaqişələrə getmir, hər şeyi danışıqlar yolu ilə həll edir. Onlar diplomat doğulurlar - onlar üçün balans və kompromis tapmaq vacibdir. Anadangəlmə sədaqət Tərəziyə sözün əsl mənasında hamı ilə yaxşı münasibətdə olmağa kömək edir, üstəlik, bu bürcün nümayəndələri insanlarda gözəlliyi görürlər.

Tərəzi üçün uğurlu peşə: modelyer, qrafik dizayner, hüquqşünas, vəkil, vizajist, dizayner.

Əqrəb

Əqrəblər inanılmaz dərəcədə mürəkkəb insanlardır. Onlar qəddar və paxıl ola bilərlər, eyni zamanda - məqsədyönlü və ağıllıdırlar. Onlara təzyiq edə bilməzsiniz - Əqrəblər öz peşələrini özləri seçməlidirlər. Şəxsiyyət xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, Əqrəb üçün imperativ keyfiyyətlərinizi göstərə biləcəyiniz bir fəaliyyət sahəsi seçmək daha yaxşıdır.

Əqrəb üçün uğurlu peşə: hərbçi, polis, psixiatr, iş adamı, bankir, dövlət qulluqçusu.

Oxatan

Oxatan bürcünün enerjisi təkcə özü üçün deyil, ətrafındakılar üçün də motivasiyadır. Oxatan çoxlu fikirlər verəcək, hərəkətliliyə ilham verəcək və istədiyinizə necə nail olmağı sizə xəbər verəcəkdir. İnsanlara rəhbərlik edə bilən işarənin bu nümayəndəsi, buna görə də yüksək statusa can atır. Oxatanlar arasında çoxlu siyasətçilər, aktyorlar, ictimai xadimlər var.

Oxatan üçün uğurlu peşə: tərcüməçi, regional menecer, yaradıcı sahə, turist bələdçisi.

Oğlaq

Oğlaqlar çox səbirlidirlər, heç vaxt heç yerə tələsmirlər. Yavaş-yavaş qalxırlar, amma şübhəsiz ki, özləri üçün heç bir perspektivi olmayan bir fəaliyyət seçmirlər. Təbii qətiyyət Oğlaqlara hər zaman istədiklərinə nail olmağa kömək edir və təlaş yaratmır. Onlar dövlət və ya bürokratik sahədə işləmək üçün uyğundurlar - onların sakitliyi ambisiya nümayiş etdirmədən məqsədlərə çatmağa kömək edir.

Oğlaq üçün uğurlu peşə: menecer, daşınmaz əmlak agenti, inşaatçı, dülgər, zərgər, sistem administratoru.

Dolça

Bütün hava bürcləri arasında Dolça ən sürətli, mətanətli, çevik və fərasətlidir. O, itərsə həmişə yolunu tapacaq, ehtiyac duyduğu zaman məlumat alacaq. Dolçalar tez-tez fəaliyyət sahələrini dəyişirlər - küləkli xasiyyətləri onları monotonluqdan tez bezdirir.

Dolça üçün uğurlu peşə: İT, elm, fotoqrafiya, dizayn, satış, sahibkarlıq.

Balıq

Bürcün ən mistik və bənzərsiz əlaməti. Balıqlar duyğularla yaşayır, göylərdə uçur və hər zaman yalnız onların başa düşə biləcəyi ideal "nəsə" üçün çalışırlar. Balıqların özünə inamı yoxdur, lakin onlar ağıllı və zərifdirlər, bu da istənilən bacarıqların inkişafına doğru aktiv şəkildə irəliləməyə kömək edir.

Balıqlar üçün uğurlu peşə: şair, musiqiçi, rəssam, psixoloq, yoqa müəllimi, ictimai xadim.

