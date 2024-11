Bakıda dənizə düşən sürücü öldü

Bu gün səhər saatlarında bir nəfər limanda dənizə düşüb və həyatını itirib.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” ASC-nin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Mehman Mehdiyev faktı təsdiqləyib.

O qeyd edib ki, "ASCO Nəqliyyat" MMC-nin sürücüsü Mirzə Əbdüləzimzadə ilkin ehtimala görə, ehtiyatsızlıq səbəbindən limanda dənizə düşüb.

“Dərhal aidiyyəti üzrə məlumat verilib və aparılan xilasetmə tədbirləri nəticəsində meyit sudan çıxarılıb. Faktla bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırmalar aparılır”, - deyə açıqlamada bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.