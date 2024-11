Milli Məclisin Dövlət quruculuğu, İnzibati və hərbi qanunvericilik şöbəsinin İnzibati ərazi və bələdiyyə məsələləri üzrə qanunvericilik sektorunun müdiri Aqşin Məmmədzadə vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 64 yaşlı A.Məmmədzadənin ölümü qəfil olub. Onun ürəktutmadan vəfat etdiyi bildirilir.

Qeyd edək ki, ixtisasca hüquqşunas olan Aqşin Məmmədzadə uzun illər Milli Məclisdə müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. O, "Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı ilə təltif olunub.

Allah rəhmət eləsin!

