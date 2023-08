UNEC rəqəmsal universitet modelinin daha bir seqmenti kimi təkmil sertifikatlı gücləndirilmiş elektron imza tokeninin istifadəsinə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Universitetdən bildirilib.

Belə ki, elektron sənəd dövriyyəsi olan DocNet-də avqustun 1-dən başlayaraq bütün çıxış sənədləri elektron imza ilə imzalanacaqdır. Bununla da UNEC istənilən təşkilatla kağızsız sənəd dövriyyəsini tətbiq edə biləcək.

