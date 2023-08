“Zirə” yeni futbolçu transfer edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Klubdan verilən məlumata görə, Fransa təmsilçisi “Havr”dan Salifu Suma heyətə cəlb olunub.

19 yaşlı vingerlə 2+1 illik müqavilə bağlanıb.

Qeyd edək ki, Qvineyadan olan Salifu Suma karyerası ərzində ölkəsinin “Kalum”, Fransanın “Bastiya” və “Havr” klublarının şərəfini qoruyub.

