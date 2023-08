Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Mingəçevir su anbarında iki yeniyetmə boğulub.

Metbuat.az bildirir ki, həmin şəxslər Yevlax rayon sakinləri, 2006-cı il təvəllüdlü Onur Oruclu və 2007-ci il təvəllüdlü Hüseyn Qurbanovdur.

Yeniyetmələrin fotosunu təqdim edirik:

