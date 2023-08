Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Lökbatan qəsəbəsi yaxınlığında dənizdə 1 nəfər batıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dənizdə batan şəxs 27 yaşlı Saleh Əsgərov olub.

S.Əsgərov videoqraf işləyirmiş. Ata və anasını erkən yaşda itirən Salehin üç övladı var.

Allah rəhmət eləsin.

