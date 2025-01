Münasibətdə amansız olan bürclər - Onlarla ünsiyyət alınmır

Müxtəlif həyat şərtlərinə görə hətta ən güclü insana da acımaq lazımdır.

Ana və ya bir rəfiqənin göstərə biləcəyi belə bir psixoterapiya, mənəvi cəhətdən tez sağalmağa, yaşanan çətinlikləri unutmağa, müsbətə köklənməyə kömək edir. Ancaq elə insanlar var ki, heç bir şəraitdə rəğbət gözləməyəcəksiniz – hətta onlara müraciət etməyə də dəyməz.

Metbuat.az-ın Lent.az-a istinadən xəbərinə görə, astroloqlar Lyudmila Bulgakova heç kimə yazığı gəlməyən bürcləri açıqlayıblar.

Qız bürcü

Qızlar bürc dairəsinin bu mənada əsas nümayəndəsidir, onlara hansı problemlə yanaşsanız da, daha çox əziyyət çəkdikləri ruhunda cavab verəcək, hətta həmsöhbətini onlara rəğbət bəsləməməkdə ittiham edəcəklər; Beləliklə, rəğbət əvəzinə, empatiya olmamasına görə onlardan töhmət ala bilərsiniz.

Oğlaq

Oğlaqlar görünmək istədikləri qədər sərt və laqeyd olmaqdan uzaqdırlar – yüksək səviyyədə empatiyaya malikdirlər: ruhlarında buna ehtiyacı olan hər kəsə rəğbət bəsləyirlər, amma zahirən bir görünüş vermirlər – onlara elə gəlir ki, empatiya göstərərək ləyaqətlərini başqalarının gözündə atacaqlar.

Dolça

Dolça heç kimə təəssüflənmir, çünki başqalarının problemlərinə biganədirlər-sadəcə özləri ilə o qədər məşğuldurlar ki, başqaları haqqında düşünmürlər və hətta təcrübələrini onlara danışsalar da, yalnız bunu deyəcəklər: “Nə cəfəngiyatdır!”

