Respublikanın bölgələri üzrə pensiyaların ödənilməsi avqust ayının 15-i tarixinə nəzərdə tutulub.

Bu barədə Metbuat.az-a DSMF-nin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Həmin gün güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyaları ödəniləcək.

