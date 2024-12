"Real" qələbələri sıralamağa başladı, Ançelotti Arda barədə qərar verdi

“Real Madrid” məğlubiyyətlərdən sonra qələbələr əldə etməyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çempionlar Liqasında “Milan”a məğlubiyyətdən sonra “Real”ın futbolçuları uğurlu oyun nümayiş etdirməyə başlayıb. Bellinghem, Mbappe, Rodriqo və Vinisius kimi futbolçular əvvəlki formasına qayıdıb. Məlumata görə, “Milan” matçından sonra bu futbolçular 21 qol və 10 məhsuldar ötürmə ilə fərqləniblər. Bildirilir ki, oyunçuları əvvəlki formasına qaytaran Karlo Ançelotti, əsas heyəti də müəyyən edib. Xəbərdə deyilir ki, Ançelotti Ardanı əsas heyət oyunçusu hesab etmir. Bununla belə, Arda ehtiyat oyunçular arasında sonrada meydana daxil olacaq futbolçular arasında ilk sıradadır.

Qeyd edək ki, “Real Madrid” 40 xalla İspaniya çempionatında ikinci yerdədir. 41 xalla lider olan “Atletiko Madrid” “Real”dan bir oyun çox keçirib.

