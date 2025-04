"Fənərbaxça"dan çılğın transfer - Ulduz futbolçunu alır

“Fənərbaxça” rəhbərliyi yeni mövsüm üçün transfer işlərini davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub Joao Feliksi heyətə cəlb edə bilər. “Fanatik” qəzetinin xəbərinə görə, Joao Feliks “Fənərbaxça”ya təklif edilib. İddialara görə, şərtlər uyğun olarsa, Feliksin Türkiyəyə transferinə razılıq verilə bilər. Xəbərdə deyilir ki, "Fənərbaxça" bu təklifi qəbul edərək, təklifi nəzərdən keçirib. "Fənərbaxça"nın transferi reallaşdırmaq üçün hərəkətə keçdiyi ifadə edilib.

Qeyd edək ki, "Çelsi"nin "Atletiko Madrid"ə 52 milyon avroluq təklifindən sonra hücumçu İngiltərəyə yollanmışdı. Lakin onun “Çelsi”dəki ikinci karyerası istədiyi kimi getməyib. Feliks "Milan"a icarəyə verilib. Ulduz futbolçu İtaliyada da uğurlu oyun nümayiş etdirə bilməyib.

