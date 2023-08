Audiovizual Şuranın iclası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasda bir sıra məsələlər müzakirə olunub.

İlk olaraq, Bakı Teleqüllə Kompleksindən 33-cü və 36-cı TV yayım kanallarının multipleks operatorlarının istifadəsinə verilməsi üçün elan edilmiş müsabiqəyə sənəd təqdim etmiş ərizəçilərin ("ATV Plus" MMC və "AzəriGlobalServis" QSC) müsabiqəyə buraxılması haqqında müvafiq qərar qəbul edilib.

Qərara əsasən, müsabiqə komissiyası iddiaçıların sənədlərini və təkliflərini araşdırıb 15 gün ərzində Şura üzvlərinə öz rəyini bildirəcək və bundan sonra Şura müsabiqənin qalibini müəyyən edəcəkdir.

Daha sonra iclasda "Konnekt" QSC-nin peyk yayımı həyata keçirməyən platforma yayımçısı kimi təsisçisi olduğu televiziya kanallarının adlarının və yayım janrlarının dəyişilməsi ilə bağlı Şuraya edilmiş müraciətlərə baxılıb.

"Konnekt" QSC-nin təsisçisi olduğu peyk yayımı həyata keçirməyən platforma yayımçılarının adlarının və yayım janrlarının (film-kino janrlı "CTVHD", film-kino janrlı "CTVHD1" və film-kino janrlı "CTVHD2") dəyişilərək müvafiq olaraq film-kino janrlı "CTV Movies", musiqi-əyləncə janrlı "CTV Music" və uşaq proqramları janrlı "CTV Kids" kimi yenidən rəsmiləşdirilməsi barədə müvafiq qərarlar qəbul edilib.

İclasda, həmçinin, "STREAMHUB AZ" MMC-nin universal platforma operatoru (xidmət adı: "TV24" olmaqla) lisenziyasının verilməsi üçün Şuraya müraciətinə baxılmış və ərizəçiyə müvafiq lisenziyanın verilməsi barədə qəbul olunub.

Eyni zamanda, "İzone" MMC-dən ona verilmiş 26.12.2022-ci il tarixli UPO-017 qeydiyyat nömrəli universal platforma operatoru lisenziyasının ləğv olunması barədə Şuraya müraciətinə baxılaraq həmin lisenziyanın ləğv edilməsi barədə müvafiq qərar verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.