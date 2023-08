2023-cü ilin yanvar-iyun ayları ərzində işğaldan azad edilmiş rayonlarda 623 yeni iş yeri açılıb.

Metbuat.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, cari ilin ilk 6 ayı ərzində ən çox yeni iş yeri Laçın və Şuşada yaradılıb. Belə ki, hesabat dövründə Laçında 328, Şuşada isə 177 yeni iş yeri açılıb.

