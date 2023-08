İlkin məlumatlara görə, 2023-cü ilin yanvar-iyul aylarında ölkə əhalisinin nominal gəlirləri əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 14,8 faiz artaraq 44 milyard 558,6 milyon manat və ya hər nəfərə orta hesabla 4 min 393,6 manat olub.

Dövlət Statistika Komitəsindən Metbuat.az-a bildirilib ki, əhalinin sərəncamında qalan gəlirləri 39 milyard 306,9 milyon manat təşkil edib.

