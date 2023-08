Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti Aparatının İqti̇sadi̇yyat şöbəsi̇nin müdiri Zahid Qənbərov vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə muxtar respublikanın baş naziri Səbuhi Məmmədov əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, o, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Vergi Xidmətində işə qəbul olduğu üçün vəzifədən azad olunub.

