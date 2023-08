İcra başçısı ilə görüşdü, həbs edildi - SƏBƏB

Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı İslam Rzayevin qəbulunda söyən şəxs həbs edilib.

Metbuat.az "Qaynarinfo"ya istinadən bildirir ki, hadisə dünən səhər saat 10:30 radələrində baş verib.

Belə ki, 1970-ci ildə Balakən rayonu Mahamalar kəndində anadan olmuş Anar Zamanov (ad-soyad şərti) işlə təmin olunmaq üçün rayon icra hakimiyyətinin başçısı tərəfindən qəbul edilib.

Qəbulda RİH başçısının müavini, sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırılması şöbəsinin müdiri Mehparə Əliyeva, RİH başçısı aparatının Hüquq şöbəsinin müdiri Pirdas Qardaşova, aparatın sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri Nərgiz Hacıxanova, Balakən rayon Suvarma sistemləri idarəsinin rəisi Ruslan Poladov və "6 saylı Regional Su kanal İdarəsinin Balakən Su kanal sahəsinin rəisi Oruc Orucov iştirak ediblər.

Anar Zamanov işlə təmin olunması üçün icra başçısına müraciət edib. Balakən rayonu üzrə Məşğulluq İdarəsinin müdiri bildirib ki, hələ iş üçün boş yerlər yoxdur, olanda xəbər edəcəklər.

Həmin vaxt icra başçısı İslam Rzayev vətəndaşa bildirib ki, işlə təmin olunması üçün onda olan kağızları prokurorluğa təqdim etsin. O isə əsəbləşərək iclasda iştirak edən rəhbər şəxslərin ünvanına nalayiq ifadələr işlədib, səs-küy salıb. Bu zaman ərazidə olan polis əməkdaşlarına məlumat verilib. Polis onu saxlayaraq şöbəyə aparıb.

Anar Zamanov barəsində icta başçısına və qəbulda iştirak edən vəzifəli şəxslərə qarşı kobudluq etdiyi, nalayiq ifadələr işlətdiyi, ictimai qaydanı pozduğuna üçün İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510-cu maddəsilə protokol tərtib edilib və məhkəmənin qərarı ilə 10 gün müddətində inzibati qaydada həbs edilib.

Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl KİV-də Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı İslam Rzayev qızının adına olan mənzillə gündəmə gəlmişdi.

