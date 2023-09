Günəşdəki partlayışlar maqnit qasırğalarına səbəb olur ki, bu da öz növbəsində meteohəssas insanların rifahına və əhval-ruhiyyəsinə mənfi təsir göstərir.

Metbuat.az xəbər verir ki, sentyabrda maqnit qasırğalarından bir neçəsi gözlənilir.

5 sentyabrda maqnit qasırğası orta gücdə olacaq və saat 13:00-dan başlayaraq cəmi bir neçə saat davam edəcək.

Bu saatlar meteohəssas insanlar üçün çətin keçəcək.

