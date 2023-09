Qarabağdakı separatçıları bu gün qondarma “parlament”də “prezident seçkiləri” keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, proses saat 11:00-da baş tutacaq.

Hazırda bu "posta" bir namizəd var - Samvel Şahramanyan. Bundan əvvəl Samvel Babayanın namizdəliyi irəli sürülsə də, onun son 10 ildə Qarabağda yaşamadağı əsas gətirilərək namizədliyi rədd edilib. Bu isə Babayan tərəfdarlarının qəzəbinə səbəb olub. Xankəndidə yaxın saatlarda aksiya keçiriləcəyi gözlənilir.

